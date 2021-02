Je suis une personne intéressée par beaucoup de choses et très ouverte.

J'aime découvrir de nouvelles activités. J'aime tout ce qui touche à la biologie, l'environnement, la nouveauté et la découverte. Mon idéal est de pouvoir faire un métier que j'aime, qui évolue et qui soit utile aux autres.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft office

Percussionniste

Internet