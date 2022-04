Claire CORNILLON BERTRAND

Mariée

Mère de 4 enfants



SPORT : Arts martiaux (Karaté, Tai-chi, Qi-gong)



BENEVOLAT :

2006 - 2013 : Vice-Présidence et Présidence puis Secrétariat général de la Fédération de Parents d’Elèves PEEP de Poitiers (gestion de 2500 adhérents dans 7 lycées, 5 collèges et 17 écoles primaires ou élémentaires)

2005 - 2009 : Présidence de l’APESE

2005 : Création de l’Association de Parents d’Elèves de St Exupéry (APESE)





ANIMATION EVENEMENTIELS :

Organisation d’évènementiel accueillant plusieurs centaines de personnes

(Gestion du matériel, sonorisation, équipe vidéo : caméras, écrans géants)

Suivi de la couverture médiatique (télévision, radio, journaux locaux)

Conception d'animations scientifiques et manuelles pour groupes adultes / ado/ enfants



Mes compétences :

Sens de l'organisation et des responsabilités

Développement durable

Formateur

Gestion de projet

Nutrition

Communication

Sens de l'engagement