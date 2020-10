Antonia ROUBY

Apres 15 ans de vie professionnelle dans une SEM ,J' ai du quitter mon précédent emploi de chef comptable à Béziers, pour suivre mon mari qui en juin 2013 a pris des nouvelles fonction de directeur dans une structure de Rodez



Ma nouvelle vie professionnelle dans l'AVEYRON, à commencé par un CDD de 1 an à la RAGT et ce fut une expérience interressante dans le monde de l'agroalimentaire.

Depuis juillet 2014 je suis responsable comptable et RH dans le cabiné comptable MIDI CENTRE à Rodez.