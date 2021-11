Antonin SAUTRON

Bachelier scientifique et géographe de formation (master 2 pro), je me suis spécialisé la dernière année en géographie des transports.

Cette formation professionnalisante m'a permi d'acquerir des compétences en gestion de projets dans les domaines de la mobilité et de l’aménagement du territoire. L'ensemble de mon cursus étant orienté vers l'aide à la décision et l'opérationnel.

Mon coeur de métier de conseiller en mobilité consiste en la réalisation de plans de mobilité (PDE) pour les entreprises et les collectivités, mais également la proposition de solutions informatiques de gestion de la mobilité et des parkings novatrices.

Ces solutions de mobilité sont bénéfiques pour les entreprises/collectivité tant d'un point de vue financier (économies sur l'espace dédié au stationnement), social (appaisement des tensions liées au stationnement) qu'environnemental (émissions de CO2 réduites).



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Cartographie

Développement durable

Gestion de projets

Management

Mobilité

Mobilité douce

Planification

SIG

Urbanisme