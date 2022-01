Antonio NUNES

Je suis continuellement intéressé à développer plus loin ma carrière et à la recherche de nouveaux défis.



Réorganisation d'un département Qualité Monde.

Création et mise en œuvre d'une organisation de qualité complète

Cadre supérieur avec expérience globale en opérations et de la qualité axé sur les résultats. Expérience dans l'industrie automobile voiture et camion concernant les composants électrique et produits électroniques.

Homme entreprenant avec 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile avec passion et l'attitude de créativité et d'innovation à apporter des améliorations continues.

L'accumulation de connaissances approfondies orientée client dans tous les domaines de qualité allant de la garantie et assistance clientèle, fabrication et qualité de la chaîne d'approvisionnement, planification de la qualité, gestion de la qualité, ingénierie, gestion de programme et direction générale.

Capacité à s'adapter rapidement aux différentes situations et positions de gestion diversifiée cross fonctionnelles et culturelles des équipes internationales pour dépasser constamment les objectifs organisationnels en ce qui concerne les objectifs de Qualité, Coûts et Délais.



Mes compétences :

Rigoureux

Rigueur

Leadership

Quality Assurance Consultant

Direction générale

Management de la qualité