Antony GILLIAM

Actuellement employé chez le groupe Emirates Group IT (Emirates Airlines), je suis responsable des régions Europe, CIS, et Russie. Mes responsabilités consistent à promouvoir des solutions technologiques aux compagnies aériennes afin d’optimiser leurs opérations, efficacité, et rentabilité. Les solutions IT proposées sont dans les domaines de PSS (Passenger Service Solutions), Loyalty (Frequent Flyer Programs, CRM, Campaigning), Revenue Accounting, Safety, et Cargo.



Ainsi, je manage les équipes des différentes LOB (Lines of Business) afin d’assurer notre compétitivité sur les marchés, répondre aux RFP et RFI, et soutenir une progression constante de pénétration de marché.



Travaillant avec toutes les compagnies de ces marchés, j’assure que tout en ayant des solutions similaires, chaque compagnie ait la possibilité de maintenir une différence compétitive via ses solutions IT.





Ces responsabilités m’amènent à rencontrer et à avoir des relations avec les hauts responsables (C-Level) des compagnies aériennes, et Ground Handlers, avec l’objectif de comprendre leur activité, leurs ambitions IT, et les lacunes dans leurs opérations à la recherche constante d’une meilleure manière d’accroitre les services rendus à leurs clients.



Fort de ma longue expérience en GDS en tant que Product Specialist, Account Manager, Sales Manager, et enfin Regional Manager, je m’empresse à maintenir une cohérence dans mes choix professionnels afin de me positionner comme un expert de l’industrie de l’aviation et distribution des services, travaillant toujours dans l’intérêt de mes clients (et les leurs) avec un accent fort sur l’efficacité, l’optimisation, et retour sur investissement.





Mes compétences :

Vente

Tourisme

Management

Business

Marketing

Aviation

Global Distribution System

Account management

Global account management

Key account management

Gestion de la relation client

Transport Aérien