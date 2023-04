APM Entreprise Adaptée est un établissement de l'Unapei PAYS D'ALLIER, située à Montluçon département de l'Allier.

Ses spécialités :

Blanchisserie industrielle RABC (collectivités et entreprises)

Câblage (réalisation de torons, de câble de puissance, préparation de filerie pour armoires électriques...),

Sérigraphie (pièces mécaniques, textiles, ...),

Conditionnement, encartage, pliage (produits cosmétiques, imprimerie...), flaconnage pour recharges de cigarettes électroniques,

Tri et Contrôle de pièces (mécaniques, toutes natures)

Espaces verts (taille, élagage, débroussaillage, défrichage, plantation, évacuation des déchets...)

Nettoyage de locaux





Nos prestations donnent droit à une réduction de la taxe AGEFIPH pour les entreprises et FIPHFP pour les administrations de plus de 20 salariés.



