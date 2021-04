Ardjomand PRISCA

Je suis assistante de communication à l'Agence Elizabeth de Portzamparc. A ce poste, je me vois confier des tâches très diversifiées telles que la mise à jour du site internet avec les actualités de l'agence et informations sur les projets, iconographie et textes. Je rédige et/ou enrichis les textes de présentation des projets, mais aussi les dossiers et communiqués de presse, e-mails d'information, newsletters et autres publications en ligne ou en support papier.



Je joue aussi un rôle dans la mise en oeuvre d'actions de communication : envoi des dossiers et communiqués de presse à des contacts ciblés (presse spécialisée) ; communication sur des événements, envoi d'e-mailings ; gestion et animation des comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, etc.) ; contact avec la presse française et étrangère (de langues anglaise et brésilienne) pour envoi d'actualités, gestion des demandes d'information, photos et interviews. J'ai mis en place une base de contacts que je continue d'alimenter et de mettre à jour (journalistes, clients, partenaires).



Je m'occupe également, et ce de manière régulière, de la préparation de matériel pour des séminaires, colloques, publications, expositions et rendez-vous clients (présentations PowerPoint avec textes et images, préparation de dossiers avec des fiches projets et images, etc.). Enfin, j'écris et traduis des textes en trois langues : Français, Anglais et Portugais (Brésil).



Mes compétences :

Chef de projet

Conception

Édition

Photographie

Réseaux sociaux

Rédaction

Relations Presse

Relation client