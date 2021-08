Areski LARABI

FORMATION :



Formation académique



- DESS Management en PMI-PME, Université de la Méditerranée

- Maîtrise Sciences et Technique Techniques de Commercialisations,

- Formation Commerciale Ecole supérieure de Commerce de Marseille,

- Formation en Stratégie et Organisation,

- Formation en Management et gestion de Projet.



Formation spécifique au coaching avec Formation Evolution et Synergie(Avignon).



- Formation au coaching de compétence,

- Formation au coaching de performance,

- Formation au coaching d’excellence,





Formation à la relation d'aide



- Certifié Master Programmation Neuro Lingustique PNL par The society of Neuro-Linguistic Programming.



- Formé à la dynamique de groupe et à la gestion des conflits.





Parcours professionnel

- 10 ans de direction d’une entreprise de prestation de services,

- 5 ans d'accompagnement de responsable de projets et de managers opérationnels en biens d’équipements industriels sur la France et l’Europe du Nord.





Cadre déontologique: Agrément en cour Société Française de Coaching (SF-Coach)





Domaine d'expertises complémentaires

Conseil en management et en stratégie



Mes compétences :

Coach

Formation

Gestion Ressources Humaines

Management

Ressources humaines