Isabelle MEISS

Le sens de votre communication est la réponse que vous obtenez et pas nécessairement celle que vous visiez!

Je suis de ceux qui croient que même à l'ère internet, la conduite de la communication est une histoire de techniques, d'organisation ET de relations humaines.



Acteurs de l'entreprise, experts, managers, dirigeants, vous véhiculez par votre personnalité, votre manière d'être et de faire, les valeurs et les messages de votre organisation en interne et en externe... Je vous accompagne dans la gestion de votre communication pour faciliter l'établissement de relations fructueuses et l'échange d'informations avec vos interlocuteurs.



- Vous pilotez un projet de relations presse, de relations publiques? vous voulez que vos clients témoignent? je co-construis avec vous, vous aide à coordonner et mener à bien ces opérations en cohérence avec la stratégie et les ressources de l'entreprise.



- Vous voulez harmoniser et fluidifier vos interactions avec vos collaborateurs, équipes, employés, stagiaires, clients, prospects, partenaires, journalistes ? clarifier les enjeux d'une situation? prendre conscience de vos ressources et les mobiliser? travailler sur votre posture, vos comportements et pratiques? préparer et réussir vos interventions orales ?ou encore partager une réflexion pour répondre efficacement et donner sens à une situation opérationnelle?... je vous aide à atteindre vos objectifs, à réussir en "vous réussissant".



Mon expérience ?



Je contribue depuis 30 ans à fluidifier l’échange d’informations et les relations entre les personnes et les organisations de profils et d’univers différents.

J’ai été traducteur-relectrice (et le suis toujours), coordinateur marketing communication, responsable communication, leadership communications manager en entreprise, consultante et formatrice senior en agence RP.



J’ai enrichi et continue d’enrichir mon parcours par des formations en communication et relations humaines, systémique et je suis coach professionnel depuis 2002, certifié en 2006.



A votre service pour en discuter.



Mes compétences :

Coaching

Adaptabilité

Relations Presse

Stratégie de communication

Aisance relationelle

Relations humaines