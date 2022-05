Nathalie SPIRAL

Psychologue du travail, j'accompagne des salariés en transition professionnelle depuis 2007 et en situation de vulnérabilité psychique depuis 2011.



Formée à la thérapie brève systémique, à l'hypnose médicale et à l'EMDR, j'interviens dans le cadre de thérapies individuelles en cabinet privé.



Titulaire du diplôme universitaire d'Executive coaching, j'accompagne également des professionnels dans la résolution de problématiques professionnelles, manageriales et relationnelles.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Reclassement

Formation