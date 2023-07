Arezki DELLYS

Technicien informatique expérimenté avec 7 ans d’expérience dans la configuration de matériels et logiciels de stations de travail, serveurs, portables et tablettes.J'ai obtenu en avril 2017, le titre d'Administrateur Systèmes et Réseaux de niv II (enregistré au RNCP) ainsi que 4 certifications Microsoft : MCSA Windows Server 2012 R2 (n°70-410, n°70-411et n°70-412), Hyper V (n°74-409). Je recherche un poste d'Administrateur systèmes et réseaux junior.



Mes compétences :

SAP

TCP/IP

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Exchange 2013

Routeur Cisco

Cisco Switches

Fortinet

MCSA Windows Server 2012 R2 ( n°70 - 410 , n °

Certification Hyper V ( n ° 74 - 409 )

Firewall

VMware ESX

ITIL Foundation V3