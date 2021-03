Arielle GABAY

Dématérialisation / Accompagner les clients dans leur transformation digitale



Dynamique et persévérante, mes clients et partenaires reconnaissent ma rigueur, mon écoute, mon implication et mon relationnel, avec lobjectif de donner de la valeur à leurs projets.



Je mets à votre service mon expertise dans le développement des ventes directes ou indirectes, et la fidélisation clients des solutions de gestion (Cash Management, Sécurisation des flux financiers, Finance, HCM, CRM, ERP, Dématérialisation) et de prestations de service en mode licences ou Saas auprès dune cible aussi bien PME, Grands Comptes et Habitat Social).



La compréhension des enjeux métiers, la réussite des projets et la satisfaction des clients ont toujours été au cœur de mes préoccupations pour le développement du business.

Cette vision du développement business est à mon sens la clé pour obtenir des succès durables dans les différents secteurs dactivité et mettre en place une relation de confiance avec mes clients et prospects.



Nombreuses signatures réalisées auprès d'entreprises nationales et internationales



Mes compétences :

Vente

Informatique

ERP

Développement commercial

Prospection

Saas

Business development

Management

Dématérialisation

Digitalisation