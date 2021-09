Armand ZAMANT

De nature sportive et mélomane, je suis ingénieur en informatique et systèmes électronique embarqué. Je fais de la conception du système jusquà sa programmation. Mes compétences de programmation sétendent sur plusieurs niveaux et je suis également polyglotte.

Passionné par le milieu de la robotique, jai fondé une association de robotique l'A.R.B.Re (aujourd'hui Tyrann) qui permet aux étudiants de toute formation de faire des projets concret et de développer le domaine de la robotique au sein de l'Université de Bordeaux.

Jeune diplômé en Juin 2015 jai aussi déposé un brevet à lâge de 20 ans sur les mémoires RAM.

J 'aimerais travailler dans un domaine me permettant de voir chaque partie d'un système que je conçois et créer des systèmes complet innovant. Je voudrais également continuer à évoluer dans la robotique pour pouvoir montrer au monde que ce n'est pas que de la science fiction.

Asservissement de systèmes

Robotique

VHDL FPGA et Matlab

Language C

Informatique

Recherche

Labview

Informatique industrielle

Java

Raspberry pi

C++

Conception et production de systèmes électroniques

Electronique embarquée

Gestion de projet

Electronique analogique

Assembleur

Langage C

Electronique numérique

NetBeans

Eclipse

Programmation orientée objet

C Programming Language

Électronique

Programmation

Visual Basic

Electronique de puissance

PHP

HTML

C

Fiabilité de cartes électroniques

Qualification et validation de cartes électronique

Linux

Debian

VHDL-AMS

Systèmes embarqués

UML

Contrôle qualité

Maintenance

Système embarqué

Verilog

VHDL

Visual Basic for Applications

UML/OMT

SQL

Quartus

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Personal Home Page

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Internet

FPGA

DSP

Assembler

Python

CAO