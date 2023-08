Armande ACOLATSE

Titulaire d'un BTS option Assistant de Manager, . Actuellement à la recherche active d'une entreprise d'accueil qui acceptera de me donner l'opportunité de mettre toutes mes qualités et mes compétences à son service.



De nature curieuse et conviviale, je me suis toujours intéressée aux métiers de la logistique. Les missions en entreprise réalisées durant ma formation m'ont permis d'acquérir des nombreuses compétences techniques et relationnelles, développant ainsi mon goût pour le travail collaboratif.



Je vous invite à découvrir mon parcours et je reste joignable pour tout complément