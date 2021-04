Armande RABEMALANTO

Www.english-learning--madagascar.com

Certifiée en tant que formatrice des enseignants d Anglais , jai assuré sous l'administration publique la formation des professeurs dAnglais des écoles secondaires à Madagascar . Ayant été par la suite qualifiée comme formatrice et examinatrice en Anglais aéronautique , jai mis en place la structure de lexamen officiel en Anglais aéronautique à Madagascar.

Je donne en ce moment des cours dAnglais en entreprise (Anglais général, Anglais des affaires et Anglais spécifique ) . Je continue aussi à donner à la demande des formations denseignants et des cours dAnglais aéronautique .

Mon enseignement se démarque grâce à une approche méthodologique amusante et à lutilisation de matériels et doutils pédagogiques modernes .

Mes références : INTH Planète Finance - QMM SOCOTA- Chambre de Commerce dAntananarivo - COLAS - Air Madagascar- Sté Henri Fraise- Toutes les compagnies aériennes à Madagascar- GIZ- ADEMA- AIRTEL- ACM- BFV SG_ Bolloré - Groupe Basan - JB - Axian - Welight Madagascar - OKALOU - ENEAM - Doctors for Madagascar -



Mes compétences :

Aéronautique

Anglais

Anglais aéronautique

Anglais des affaires

Aviation

Business

Business english

Corporate Training

English

Formation

Teacher

Teacher Training

Traduction

Trainer

Training

Translation