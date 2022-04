Marcel RAVELOSON

Mon parcours en management des affaires et marketing d'entreprise étoffé en développement des ressources humaines, à la fois très riche et significatif, m'a permis de développer de solides compétences d'analyse stratégique, d'organisation et d'encadrement de structures... Je suis une personne naturellement créative, imaginative, et pouvant immédiatement trouver de nouvelles idées dans ma tête. Plus que tout, je veux quelque chose de beau et agréable qui saura satisfaire et réjouir l’autrui. J’ai une étrange capacité à faire des chefs-d’œuvre de pur néant !



Mes compétences :

Communication

Conduite du changement

Gestion de la performance

Mix Marketing

Gestion des ressources humaines