Je suis jeune, motivé et passionné par mon travail. Toujours à l'écoute d'opportunité.



Mes compétences :

PHP 5

Symfony2

Visual Basic .Net

C++

Visual Basic 6

JQuery

Java SE

C#

C# MVC 4

Zend framework 2

Java

SPIP

Personal Home Page

MVC

Symfony

le Planning

eCommerce

Sorties

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

JavaScript

Framework

Assembly Plants