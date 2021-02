Armel MAPOUKA

Ayant un parcours atypique et une expérience professionnelle dans différents secteurs industriels : Agroalimentaire, aéronautique, automobile, métallurgie, verre et céramique, chimie, avec une prédominance pharmaceutique. A quelques exceptions près, telle une vision à 360° du secteur industriel en général.



Avec un background en production industrielle et en HSE, j'assure les missions de conseils en gestion de risques auprès des entreprises adhérentes à notre service de santé au travail : ACMS. Ces entreprises évoluent dans plusieurs secteurs d'activité du tertiaire à l'industrie en passant par les artisans, un vrai challenge technique et relationnel.



Motivé, curieux, passionné, et surtout avec une capacité d'adaptation éprouvée tant sur le plan opérationnel que managérial, je sais m'adapter à tout type dorganisation dans le cadre de mes missions de prévention.



Ainsi, la variété de mes interventions (l'accompagnement DUER, la participation aux CSSCT, la réalisation de métrologie, le suivi des préconisations en santé sécurité au travail) me maintiennent dans la dynamique de l'apprentissage à travers des différents retours d'expériences formateurs, enrichissants des entreprises pour lesquelles j'interviens. Et, mon expertise en santé sécurité au travail se consolide au fil de l'eau ...



C'est dans ce contexte que j'ai pour habitude de dire :"L'apprentissage est la seule chose que l'esprit n'épuise jamais, ne craint jamais et ne regrette jamais" Léonard de Vinci