Armelle PALAT

Mon cursus professionnel exclusivement notarial est le résultat d'une formation tout au long de la vie.

Au cours de cette expérience réussie, outre les qualités pédagogiques et d'écoute nécessaires, à l'exercice de ma fonction, je forme et je manage des stagiaires.



Je pense que la formation constitue par le partage de connaissances et d'expériences un moyen essentiel à l'amélioration du potentiel en chaque être humain.



Je souhaite tout naturellement participer à l'aventure essentielle pour notre temps.



Mes compétences :

Management de projet

Management de personnels

Conseil

Animation de formations

Analyse stratégique

Synthèse rédactionnelle

Relations clients

Assistance client

Accompagnement