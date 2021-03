Issu d'une école d'Ingénieur, je me suis orienté vers une activité commerciale dès 1999.

Depuis 2003, Je suis Ingénieur commercial dans le secteur IT et plus spécifiquement dans les Systèmes d'Information Géographique (SIG) sur Aix en Provence.



Mes compétences :

Commercial

Logiciels SIG

SIG

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Data Access Object

CAO

Autocad

Audit

Vente