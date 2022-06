Diplôme d'Expertise Comptable et inscrit au Tableau de l'Ordre depuis 2014, je dispose d'une longue expérience dans divers cabinets.

Désormais à mon compte depuis quelques années, j'accompagne les clients lors de :



- création d'entreprise notamment dans le choix du bon statut juridique et social

- reprise de dossier avec accompagnement client

- bulletins de paies / charges sociales et accompagnement RH

- Juridique : AGO d'approbation des comptes / transformation / Transfert de siège social

- audit légal / audit exceptionnel / audit d'acquisition

- Evaluation d'entreprise (TPE / Petites PME ou Groupe à taille humaine)



Restant à votre disposition si vous avez besoin de mes services.

arnaud.coutant@experts-entreprendre.com

Paris 17ème