Jonathan EBEL

Formateurs indépendants et organismes de formation, en janvier 2022 le DataDock sera supprimé et la certification Qualiopi obligatoire.



Pérennisez votre activité en vous faisant accompagner pour obtenir une certification qualité dès aujourd'hui !



En obtenant une certification qualité, vous:



1. Développez votre activité en faisant reconnaître votre professionnalisme



2. Bénéficiez de tous les financements publics (OPCA, OPACIF, Pôle emploi, Régions, État et Agefiph, FIFPL, Agefice..), et validez automatiquement votre inscription au Datadock



3. Vous différenciez auprès de vos clients et/ou prospects par la mise en place de processus qualité



4. Anticipez la réforme de la formation professionnelle et évitez les longs délais dû au goulot d'étranglement qui se créera quand de nombreux formateurs déposeront leur dossier en même temps



Nous accompagnons les professionnels de la formation à monter leurs dossiers de certification sur tous les référentiels CNEFOP (organismes de formation et/ou formateurs indépendants).



http://intelligent-business.fr/



Mes compétences :

Entrepreneur

Management d'équipe

Management de projets

Formation Professionnelle

Développement personnel

Conduite du changement