Yanis KIANSKY

Diplômé de l’ESC Montpellier, je deviens consultant SAP et participe à plusieurs projets internationaux de déploiement chez Cegelec, Bouygues Construction et Eurocopter.



En développant une expertise en gestion de projet, contrôle des coûts et budgets, je deviens rapidement consultant indépendant, un premier pas dans l’entreprenariat, avant de commencer l’aventure Allocab.



Fondé en mai 2011, Allocab.com est le premier service de réservation en temps réel de transport alternatif au taxi.



Mes compétences :

SAP PS

sap

SAP ERP

gestion d'affaire

chef de projet

controlling

consultant

entrepreneur