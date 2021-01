Arnaud D'HUICQUE

Autonome et rigoureux, je sais allier mon expérience professionnelle dans la comptabilité/gestion à celle acquise dans le domaine commercial.

En effet, huit années dans l'immobilier m'ont permis d'acquérir une bonne maîtrise des techniques de vente et négociation et de développer mes qualités d'écoute afin de conseiller et orienter mes interlocuteurs. De nature dynamique, j'ai su démontrer ma ténacité et ma motivation pour créer et fidéliser un portefeuille de clients.

Et plus de dix années dans la tenue de la comptabilité générale de petites et moyennes entreprises, dont huit en qualité de comptable unique,m'ont permis d'acquérir une solide expérience.

De plus, grâce à mes compétences personnelles dans le cadre de nombreuses rénovations immobilières, j'ai pu être en contact permanent avec des professionnels du batiment, et avoir ainsi de bonnes connaissances des techniques et matériaux à utiliser.



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion

Négociation

Management

Immobilier

Rénovation

Vente