Arnaud DUBOIS

J'occupe actuellement le poste de Directeur Régional Grand Sud HELPLINE pour toutes les filiales du groupe NEURONES. Mes agences gèrent les recrutements et appels d'offres en informatique des clients grands comptes, ainsi que le développement, les implantations et le suivi des activités du groupe dans le sud de la France.



J'ai commencé ma carrière en 1997 en tant qu'ingénieur de développement objet et informatique industrielle. Des études complémentaires en tant qu'étudiant salarié m'ont mené successivement aux postes de chef de projets, directeur des opérations, puis manager d'affaires.



Mes compétences :

recrutement

Ingénierie

commerce

Informatique

relationnel

Management

Gestion de projet

Direction de projet

Gestion des ressources humaines

Conseil