Xavier BAZAILLE

Responsable d’agence engagé, possédant une expérience dans la vente de produits et services ainsi que dans le management d’équipe. Je suis reconnu pour ma capacité à travailler sous pression et à trouver des solutions rapides afin de garantir la satisfaction client. Ma diplomatie et mon leadership me permettent de donner à mes équipes des orientations claires et propices à l’atteinte des objectifs et au succès de l’entreprise.



Mes compétences :

dynamique

Technique

Management

Développement commercial

Négociation commerciale

Suivi de chantiers

Gestion de projet

Sens de l'initiative

Résolution de problème

Travail en équipe

Organisation

Résolution des conflits

Adaptation

Autonomie

Communication