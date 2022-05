Patrice GARNIER

Afin de répondre aux besoins des entreprises pour le traitement de leurs "extrants" face à l'évolution réglementaire et à la complexité sans cesse croissante des produits manufacturés lorsqu'ils deviennent des "déchets" en fin de leurs cycles de vie .



Nous proposons au travers de trois sociétés une offre complète de services pour la collecte, la dépollution, le trie, le traitement manuel et mécanisé et le recyclage de tous produits et matériels manufacturés en fin de vie devenus des déchets.



GARNIER & FILS, qui est une entreprise fondée en 1907, certifiée ISO, basée sur un site ICPE de 3ha au nord-est de Paris collecte, traite et recycle tous types de déchets tels que les métaux ferreux et non ferreux, matériels industriels, DEEE (D3E), papiers, cartons, bois, gravois...



SERRE & ANDRIEU est une société presque centenaire se trouvant sur le port de Gennevilliers au nord-ouest de Paris. Elle exploite un site ICPE certifié ISO d'1ha traitant tous types de déchets tels que les métaux ferreux et non ferreux, matériels industriels, papiers, cartons, bois...



ECOREC, de part ses compétences techniques et sa maîtrise pratique offre à ses clients un panel complet d'ingénierie et de management du recyclage dans tous les secteurs d'activités pour le traitement et le recyclage des produits et matériels manufacturés en fin de vie.



Ces trois sociétés sont certifiées : ISO 9001; ISO 14001; OSHAS 18001; ILO-OSH 2001



