Bonjour,

Passionnée par l'environnement, les opportunités professionnelles m'ont donné l'occasion d'élargir mes compétences dans le domaine de la sécurité, l'hygiène, la qualité et les ressources humaines. J'ai cotoyé le monde de l'industrie et du BTP, j'aime le terrain et le contact avec les gens. Je suis toujours avide de nouvelles découvertes et opportunités, n'hésitez pas à me contacter pour partager de nouvelles expériences.