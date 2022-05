Martine GIRARD

En charge du développement et de la coordination du portefeuille de clients agence dans le secteur des collectivités et institutions.

Anime, coordonne et contrôle, avec les équipes, les activités de conception et de mise en œuvre nécessaires au bon déroulement des appels d'offres et dans le respect du cahier des charges.



Activités :

Prospecte, gère et fidélise le client

Présente l'expertise de l'agence : communication événementielle, médias digitaux, production audiovisuelle, tourisme d'affaires.

Représente l'agence à des événements.

Négocie et assure le suivi de partenariats...