Martine GIRARD

100%Cours, spécialiste du soutien scolaire à domicile, est implanté sur Saint Quentin en Yvelines (78) depuis le 1er septembre 2010.



Mon objectif est d'assurer un service de qualité et de proximité auprès de mes clients. Un service de qualité passe par une écoute des parents et des élèves, par la qualification des besoins, par des conseils sur les solutions à mettre en place et le suivi des cours.



Ma principale préoccupation étant la réussite de vos enfants, nous avons cherché à vous apporter plus de solutions pour répondre à vos demandes et aux besoins de vos enfants, et surtout à vous faire bénéficier du service de professionnels spécialisés et compétents.



J'ai donc mis en place plusieurs partenariats avec des structures locales qui sauront apporter une complémentarité aux prestations 100%Cours :



La méthodologie, l’orientation et la gestion du stress



• La société EVOLTIS CONSEIL, spécialiste de l’orientation.

Claire CHAPTAL dirigeante de la société, est diplômée d’un Master en Executive Coaching de l’Université de Cergy Pontoise et habilitée aux outils d’évaluation pour les tests d’orientation et de personnalités. Elle saura accompagner vos enfants dans leur orientation, dès la 3ème, et définir une stratégie APB (Admission Post Baccalauréat) en ce qui concerne les élèves de terminale.



• Béatrice LAPLANCHE, spécialisée dans la gestion du stress, le bien-être.

Béatrice LAPLANCHE est Sophrologue, praticienne Shiatsu et Réflexologie plantaire. Diplômée de l’Ecole de Sophrologie Existentielle de Bordeaux elle saura mettre en pratique des techniques de relaxation pour libérer les tensions, apaiser le corps et le mental.

Domaines d’application : La gestion du stress, le développement de la concentration et de la mémoire, l’estime de soi, la confiance en soi.





Pour donner des cours adaptés à chaque élève, j'ai besoin de professeurs ayant des profils diversifiés. Chaque enfant doit avoir le professeur qui correspond à ses propres besoins.



je recrute en permanence et je suis toujours à l'affût d'un profil atypique ou d'une personne pouvant enseigner une matière spécifique.

Les candidats doivent avoir au minimum une licence dans la matière, une bonne pédagogie et une excellente présentation. Le dynamisme, l'envie de partager son savoir doivent également faire partie du profil des enseignants que je recrute.



