Bonjour,



Vous êtes une entreprise basée à Rennes.

Vous recherchez un Développeur Logiciel spécialisé en DELPHI qui dispose d'une connaissance autour des technologies PHP, HTML, JAVASCRIPT, WINDEVMOBILE, PHOTOSHOP, INDUSCREEN (Ordinal) et qui maîtrise les bases de données POSTGRESQL ainsi que le développement de requêtes SQL.



Alors n'hésitez plus !!! Je vous invite à consulter plus en détail mon profil. Il est susceptible de vous intéresser.



Je recherche une entreprise pour une formation en alternance de Développeur Logiciel Niveau BAC+2.





Martine Girard



Mes compétences :

Delphi

PostgreSQL

FastReport

Abal

PHP

HTML

JAVASCRIPT

PHOTOSHOP

WINDEVMOBILE

LINUX

INDUSCREEN

AJAX