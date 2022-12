Arnaud DUCASTEL

Après une première expérience dans l'aéronautique chez Intertechnique, j'ai voulu continuer dans le même domaine.



Depuis 2007, je suis technicien d'essais environnementaux (vibratoires, thermiques, CEM etc.) pour la qualification de tous les produits qui sont fabriqués par Zodiac ECE.



Ceci comprend la création de procédure de tests en anglais ainsi que leur déroulement en test, les tests vibratoires et climatiques et CEM ainsi que les rapports de qualification.

Ces essais sont le plus souvent réalisés en interne et, quand cela n'est pas réalisable, nous faisons appel à des laboratoires externes.



Mon poste consiste à connaitre les procédures de qualifications telles que la norme DO160 ou les spécifications client (type ABD) et de m'occuper du suivi de qualification du début à la fin que ce soit pour la qualification de premier vol (safety of flight) ou la qualification finale qui permettra de certifier les avions/hélicoptères.



Mon poste m'a permis d'améliorer considérablement mon anglais étant souvent en contact avec les avionneurs et me permet également de manager un groupe de techniciens que je pilote selon les qualifications en cours.



Ma mobilité géographique me permet de déplacer souvent en Ile de France, sur le site de production à Niort mais également chez les avionneurs (Boeing à Seattle, WA) ou leurs fournisseurs (Hamilton Sundstrand à Rockford, IL).



Mes compétences :

Aéronautique