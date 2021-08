Delphine GARGOUIL

Après 11 ans dans le marketing et la communication publique, j'ai repris mes études en 2019 avec une spécialisation aux problématiques de Développement Durable et ai obtenu le MBA « Management de la

RSE et Performance des Organisations » de lInstitut Léonard de Vinci Cette reconversion, couplée dun poste au Crédit Coopératif, ma permis dapprendre les fondamentaux réglementaires, techniques et scientifiques de la RSE du Développement Durable, le fonctionnement de l'Economie Sociale et Solidaire, mais aussi les stratégies d'accompagnement au changement Je me suis spécialisée dans la mesure dimpact, notamment dans le cadre de mon mémoire, mais aussi dans le pilotage stratégique de la RSE, grâce à mes missions Je souhaite de tout coeur apporter et faire grandir mes compétences auprès dacteurs du changement afin de pouvoir concrétiser mon engagement au delà de la sphère personnelle