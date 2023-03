Arnaud DUMOULIN

Spécialiste dans la conception d'applications JEE et le maintien d'un parc applicatif.



Je recherche actuellement un poste en interne chez un client final qui me permette de continuer dans cette voie. Idéalement un poste à la fois avec un forte dimension métier et technologique.



Mes compétences :

Java 2 Enterprise Edition

Java

UML/OMT

Linux

Eclipse

Java Servlets

Java Server Pages

Bash

Websphere

Tomcat

Apache

Weblogic

Genesys

As400

Rational Rose

Synon/2E

VXML

Objecteering

Adelia