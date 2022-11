Arnaud GALLOIS

Attiré depuis toujours par les sciences médicales, et passionné par l'informatique, j'ai complété ma maîtrise de Biologie Cellulaire et Physiologie par un DESS de Bio-informatique. Tout en développant mes compétences en Programmation Orientée Objet, je me suis spécialisé en connectivité des systèmes d'imagerie médicale, et ai développé une expertise dans la norme DICOM - Digital Imaging and COmmunications in Medecine - ainsi que dans l'initiative IHE (Integrating the Healthcare Enterprise). Mon domaine d'activité principal est aujourd'hui l'intégration des systèmes d'archivage d'images médicales dans l'environnement logiciel des structures de santé. Plus précisément, le poste que j'occupe actuellement consiste à intégrer un PACS "dans le nuage" (Cloud PACS) aux hôpitaux et centres de santé ayant souscrit à l'offre Région Sans Film du GCS - DCISIF.

Passionné d'aéronautique, je suis également pilote privé.

Je veux mettre mon expertise en connectivité des systèmes d'imagerie médicale au service des entreprises de santé de la région Bretagne. Je reste cependant ouvert à d'autres secteurs d'activités en relation avec l'informatique, en France ou dans les pays anglophones.



Mes compétences :

HL7

DICOM

Gestion de configuration

SYBASE

C++

Routeurs CISCO

Oracle

Réseaux informatiques

POO

informatique