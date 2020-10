Arnaud GASNIER

Dynamique, rigoureux et efficace, j'ai acquis, tout au long de mes activités, des bases solides à la fois techniques et opérationnelles dans la gestion de projets. Mon sens aigu de l'observation de mes interlocuteurs et des situations me permettent de faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'analyse de l'environnement dans la gestion d'équipe.

Je réalise le pilotage d'activités en incluant fortement la dimension humaine de l'équipe afin d'obtenir les résultats attendus pour le service. J'ai également le sens de l'action concrète et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.

Avec plus de 10 ans d'expériences dans toutes les étapes d'un projet informatique, je suis aujourd'hui un manager ayant une forte connaissance technique et une très bonne vision des besoins et enjeux stratégiques du client.



Mes compétences :

Connaissances techniques

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Java EE

Avant vente

Planification

Communication

Vision globale

PL/SQL

Fiabilité