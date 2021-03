Arnaud GASNIER est Professeur des universités en aménagement et urbanisme à Le Mans Université, enseignant-chercheur depuis 1994. Ses travaux de recherche au sein du laboratoire CNRS ESO 6590 portent sur les problématiques de l'urbanisme commercial, de la distribution et de la consommation en France et en Europe.



http://eso-lemans.cnrs.fr/fr/pageperso/arnaud-gasnier.html



1 - Synthèse de la carrière :

- Professeur des Universités à Le Mans Université depuis 2020 ;

- Vice-doyen de l'UFR LLSH de LMU depuis 2018 ;

- Habilité à diriger des recherches depuis 2017 ;

- Maître de Conférences à Le Mans Université depuis 1994 ;

- Docteur en géographie (23e section du CNU) depuis janvier 1994 (mention très honorable avec les félicitations du jury à lunanimité) ;-

- Directeur des études du domaine SHS /Vice Doyen entre 2007 et 2010 ;

- Vice-président de la commission commerce du Centre National Français de Géographie (CNFG) entre 2008 et 2012 ;

- Directeur du département de géographie entre 2000 et 2002.



2 - Travaux et responsabilités de recherche :

- Thèmes de recherche menés en tant que chercheur au sein de lUMR ESO CNRS 6590 : la caractérisation des politiques de renouvellement urbain en France à travers le prisme des activités commerciales, de lespace public et de la gouvernance ;

- Membre élu du conseil de laboratoire de lUMR ESO CNRS 6590 de 2004 à 2007 ;

- Membre élu du conseil scientifique de lUFR Lettres, Langues et Sciences Humaines de lUniversité du Maine entre 2003 et 2010 ;

- Activités de recherche internationale financées par lUE et le MEDDE (Ministère de lécologie, du développement durable et de lénergie) - DGALN/Plan Urbanisme Construction Architecture), pour léquipe française .



3 - Enseignements et responsabilités pédagogiques :

- Enseignant en Licence 1, 2 et 3 de géographie, en Licence professionnelle « Analyse de données géoréférencées », en Master 1 et 2 recherche (présentiel et EAD), en Master 2 professionnel (cours de géographie urbaine, économique, sociale, urbanisme durable, urbanisme commercial, etc.) ; encadrement de 8 à 12 mémoires de master par an ; codirection de deux thèses actuellement ;

- Directeur des études du domaine Sciences humaines et sociales de lUFR LLSHS (Vice-Doyen) de lUniversité du Maine du 1er septembre 2007 au 31 août 2010 ;



- Directeur du département de géographie de lUniversité du Maine de 2000 à 2002 ;

- Responsable du parcours Ingénierie de lurbanisme durable du Master 2 professionnel « Urbanisme durable et gestion des déchets » depuis le 1er septembre 2010.



4 - Expertise

- Membre du Conseil de développement du Pays du Mans, du comité de suivi du Scot manceau et du Gal Leader depuis 2014 ;



- Membre qualifié de la CDAC depuis 2009.



Mes compétences :

- Expert pour lAssociation Nationale de la Recherche

- Membre qualifié de la CDAC de la Sarthe