Arnaud GESTIN

O COMPETENCES PROFESSIONNELLES



Mon expérience m’a permis de développer les compétences suivantes :



- Pilotage du processus de production

- Méthodologie pour pilotage de projet lean manufacturing (5S, Hoshin, Smed)

- Coordination et animation d’équipe de projets d’industrialisation de nouveaux produits

- Organisation des flux de production

- Chef de projet pour la mise en place de Prodstar (logiciel MRP)

- Encadrement et animation d’une équipe de travail

- Organisation des postes de travail



o APTITUDES PERSONNELLES



- Homme de terrain

- Réactivité

- Esprit de synthèse et d’analyse

- Rigueur

- Capacité d’écoute

- Conviction



Mes compétences :

Mécanique

Conception Machines Spéciales

Coordination de travaux

Gestion de la production

Gestion de projet

Maintenance

Lean Manufacturing