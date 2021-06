Arnaud HADIDA

Après une première expérience dans le monde industriel à la Compagnie de Saint Gobain, j’ai rejoint le 1ier avril 1999 la filiale conseil du Groupe Orange. Cette première expérience a été déterminante et a scellé mon attachement à cette entreprise notamment au travers des nombreuses missions que j’ai pu réaliser en son sein. La dernière m’a d’ailleurs permis de rejoindre en 2002 la Direction des Grands Comptes afin de prolonger ma mission pour le développement des offres d’intégration sur mesure pour nos grands clients multinationaux et les accompagner vers l’externalisation de leurs télécommunications.



Orange m’a ensuite offert l’opportunité de rejoindre les équipes de la DRH de la Direction Technique France pour prendre la responsabilité du développement professionnel des métiers réseaux et informatique et ainsi faire la jonction avec mon activité extraprofessionnelle de formation initiale. Je me suis fortement investi à partir de l’année 2000 dans cette passion en multipliant les vacations puis des constructions de programmes dans divers établissements jusqu’à être coopté et obtenir en 2003 un poste titulaire de maitre de conférence associé à l’Université de Cergy-Pontoise.

Cette double activité m’a permis de me voir confier par Orange deux mandats MEDEF auprès des Ministère de l’Education et de l’Emploi et intégrer respectivement les Commissions Nationales Spécialisées de validation des diplômes des IUT R&T et des titres de l’AFPA. J’ai pu développer les synergies entre le monde universitaire et professionnel notamment en construisant des parcours de professionnalisation diplômants pour les salariés : licence pro IP, AFIP, Ingénierie radio, master 2 VS2I,VAE. Ces projets ont été salués par la branche professionnelle des entreprises de télécommunication (UNETEL-RST) qui nous a décerné le trophée social des télécoms 2008 pour ces initiatives.

Cette immersion dans les métiers techniques m’a permis de mieux appréhender les attentes des salariés et d’accompagner les grandes mutations technologiques vécues dans le réseau tout en maîtrisant la qualité des prestations de services rendue à nos clients.



Durant cette dernière expérience, l’entreprise m’a confirmé son soutien en me permettant d’intégrer le réseau des Orange Leaders dès 2006, ce qui m’a permis de bénéficier pleinement du programme dédié de formations et d’animations mais aussi de constituer un réseau large et transverse au Groupe.



J’ai souhaité ensuite rejoindre les équipes opérationnelles et là encore l’entreprise m’a accompagné pour prendre la responsabilité de l’exploitation et de l’expertise ADSL et FTTH pour la France et le soutien des filiales du Groupe. En plus de la responsabilité d’un domaine d’expertise technique, ce poste m’a permis de développer pleinement mon potentiel d’innovation à la fois technique et managérial. J’ai pu expérimenter et développer mes pratiques managériales avec succès et impulser l’énergie aux équipes pour relever les défis de l’exploitation.



Après avoir diriger les équipes de l'intervention et des réseaux de la région Centre, j'ai pris la responsabilité de celles de la région Normandie pour ensuite mettre en œuvre la fusion des deux unités. (1950 salariés, Ebitda : -136 M€).



Au delà de mon implication professionnelle, je reste engagé au côté de mon entreprise sur des activités annexes qui contribuent également au rayonnement de notre marque. Je fais partie du groupe des élus de Orange (ancien conseiller municipal), toujours prêt à contribuer aux manifestations organisées par la Fondation Orange notamment pour la cause de l’Autisme et de Solidarité Numérique. Je suis fondateur et animateur de la communauté des centraliens et supelecs d’Orange (400 salariés) qui est aussi un endroit privilégié d’échanges et de partages notamment avec les membres du Comité Exécutif. Enfin je reste membre de l'ANDRH afin de compléter mes connaissances sociales et de bénéficier du partage d'expériences en dehors du Groupe.



Mes compétences :

Fibre Optique

Télécommunication

FTTH

RH

Enseignement

Management

Innovation

Formation

ADSL