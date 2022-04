Karine DAGORN MARCOS

Mes premiers pas dans la vente s'appelle Mc Donalds, un job étudiant qui m'a assurément responsabilisée. Femme de terrain, j'ai forgé mon expérience au sein de l'entreprise Orange, dans le monde des services et des télécoms depuis 2001.

J'ai débuté ma carrière en ayant la chance de faire partie des tous premiers recrûs d'Orange Promotions, destinée au vivier des futurs cadres d'Orange. Je les ai intégré en devenant Chef de Secteur à 23 ans, en pilotant la distribution en Seine Maritime et Eure, dans les points de vente concurrentiels et propriétaires.

Spécialisée en 2005 dans le réseau concurrentiel et aguerri à la négociation en GSA, j'ai été repérée pour devenir manager, et prendre en 2006 la responsabilité d'une agence sur Evreux, devenant ainsi la plus jeune responsable de la région et seule femme de mon secteur.

Apres 3 ans et 2 points de vente dont Tourville La Riviere, j'ai décidée de mettre mon savoir et mes compétences auprès d'un autre canal de distribution, et accompagner une équipe de conseillers clients par téléphone à fidéliser le parc stratégique des clients Orange Grand Public. J'ai donc managé durant 9 ans des équipes commerciales. Depuis 6 ans, j'enrichie mon expérience et partage mon savoir faire. En 2013, je porte alors un projet sur l'inter-unité et l'absolu nécessité de connaître les acteurs amont/aval à l'acte commercial. En 2014, j'ai consolidé ce savoir faire en obtenant une Licence Professionnelle de Management de la Relation Client avec l'Université de Limoges, autour de la stratégie de la cross-canalité et obtient les felixitations du Jury.

Au tout début 2016, j'ai décidé de saisir une nouvelle opportunité professionnelle qui s'est offerte à moi et pour laquelle j’opère un virage important, en intégrant les équipes du développement de la performance et de l'innovation en Unité d'intervention, le monde technique des réseaux et telecom qui opère au delà du CRM de la vente, et qui réalise la promesse délivrée par les équipes commerciales. En tant que Responsable Local de Processus Commande Livraison, je m'assure que ces productions clients soit réalisées dans une recherche d'expérience incomparable et différenciante. Cela a ete pour moi un défi important de se confronter à cet univers. Je le releve depuis 3 ans et cela m’a permis d’etre reconnue dans mon metier. Les techniques de vente et de relation client me servent au quotidien dans le management transverse que j’opère. Depuis 2018 j’assure la fonction de Directrice Adjointe du Departement Parcours, Experience Client et Processus, ce qui me permet d’apporter cet expertise aupres de mes pairs et consolide mon experience professionnelle de management.



Mes compétences :

Leadership

Capacité d'adaptation