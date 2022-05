Raquel Hadida, ingénieur agronome (Agro-Paris, spéc. en développement agricole), et journaliste (ESJ-Lille), je travaille depuis 8 ans en presse écrite professionnelle et grand public sur les sujets alliant la prise en compte de l’environnement, de l’économie et des aspects sociaux.

En presse professionnelle (agriculture, boulangerie, environnement), comme en presse grand public

(Terre sauvage, Ushuaïa mag, Thalassa mag, Muze, DS) pour le plaisir de s’adapter à des lectorats très variés. En 2004, j’ai reçu le Prix du jeune journaliste (2004) du Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais. En 2009, le Prix REEL 34 du média indépendant pour la valorisation de l’économie locale vivante.

Si mes projets m’ont conduite du Cameroun, aux Îles Fidji, en Lybie, au chevet du fleuve Niger, dans le bouillonnement de Lille, ou chez des agriculteurs innovants aux quatre coins de la France, mon installation à Sète, dans un quartier de pêcheurs, marque un tournant. Une obsession : me recentrer sur la richesse des dynamiques locales. Et une voie bientôt évidente : construire un magazine qui exprime la vie sous toutes ses formes, valeurs et couleurs, sans doute un rêve de la gamine fan d’Astrapi ! Pendant trois ans, je crée et gère le magazine associatif (A)typiques sur le plan éditorial, mais aussi commercial, administratif, financier… Malgré l’enthousiasme des lecteurs (chaque numéro vendu à 2000 exemplaires, dont 650 abonnés), le manque d’équipe solide pousse à l’arrêt de la publication. Tout en continuant à écrire, notamment dans La Gazette de Sète, j’ai envie de partager la richesse de cette expérience avec les nombreuses personnes ou associations qui écrivent un journal dans un contexte bénévole ou associatif.



Mes compétences :

Retouche photo

Rédaction

Agronomie

Communication

Journalisme

Ecologie

Édition

Ecriture

Formation

Presse