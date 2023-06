Stéphane BOUMENDIL

Commercial maritime outside sur la zone grand sud : régions PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, Midi-Pyrénées et Aquitaine.

Titulaire de la capacité de commissionnaire de transport depuis 2010.

Anglais courant et professionnel : score de 900 au TOEIC.



Mes compétences :

Prospection

Vente

Export

Commerce international

Chargé de mission

Transport

Communication

Marketing

Logistique

Négociation

International

Transport maritime