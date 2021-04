Arnaud KNOBLOCH

Passionné par l'entreprenariat, j'ai crée ma société après quelques expériences dans le monde des startups. Persuadé que chacun devrait pouvoir avoir travail épanouissant et que les entreprises comme les candidats auraient tout à y gagner, j'ai mis mon énergie au service de la gestion des talents : c'est ainsi que Vadequa est née - une solution de mesure et de pilotage de la culture d'entreprise et des ressources humaines.



Si vous souhaitez échanger sur l'entrepenariat, sur Vadequa ou tout autre sujet, n'hésitez pas à me contacter.

+33 6 32 52 05 43