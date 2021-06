Arnaud LIVA

Initialement autodidacte et passionné par l'outil informatique, j'ai pu faire valoir mes compétences et les solidifier en tant que hotliner.



Suite à un licenciement économique, il fut difficile de trouver un poste correspondant à mes qualifications. Malgré des candidatures spontanées, je n'ai pu trouver qu'un poste en intérim auprès de la société MPI'NFORMATIQUE à Châteaubriant (44).



Suit ensuite une période quelque peu précaire, j'ai alors décidé de suivre une formation à L'ISAIP. J'ai pu me former dans le domaine du développement de site web.



Après cette formation et grâce à une candidature spontanée, j'ai été choisi pour travailler auprès ma future entreprise ATEMIS, depuis 2006.



J'ai depuis gagné en compétences et je cherche toujours à progresser dans mon métier.



Aujourd'hui coordinateur de production et en charge de la gestion de l'agence ATEMIS ANGERS