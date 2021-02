Arnaud MARCHAND

Consultant indépendant depuis 2016, j'interviens sur des questions de stratégie, de gouvernance et d'organisation avec une attention toute particulière à la responsabilité sociétale de l'entreprise.



Mon offre d'accompagnement se décline sous 4 axes :



La direction générale et la gouvernance d'entreprise (modalité, organisation, séparation des rôles)

La stratégie et le développement de projets commerciaux ou partenariaux

Le management de transition et l'accompagnement interne du changement

Le coaching de managers, notamment lors des prises de postes



J'assoie mon intervention sur une expérience cumulée de plus de 15 ans en tant que directeur de différents types de structures et d'entrepreneur.



Cette expérience de direction me permet d'identifier objectivement les différentes composantes des organisations et les leviers à actionner pour accompagner les évolutions ou le changement y compris en situation de crise.



Soucieux d'apporter un regard complémentaire et extérieur aux dirigeants que j'accompagne, j'ai développé des outils et méthodes propres pour identifier les leviers et structurer les actions à déployer.



Formateur, à compter de 2021, j'interviens en Analyse Stratégique et Marketing Commercial de l'ESS sur le cycle de formation de Dirigeant d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire du Collège Coopératif de Bretagne (formation Bac +5).