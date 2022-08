Arnaud MENARD

Successivement Auditeur, Chargé d'affaires puis Directeur d'agence depuis plusieurs années, je maîtrise l’ensemble des aspects techniques des fonctions exercées et ai démontré mon savoir-faire en management et dans l'animation d'équipes pluridisciplinaires pour créer l'adhésion et fédérer.

De nature curieux, ouvert, autonome, outre des qualités de rigueur et organisation liées à ces fonctions, mes qualités relationnelles me permettent de participer à des projets transverses pour être force de proposition, au sein d’une entreprise souple et réactive qui privilégiera la qualité des relations humaines en offrant des perspectives d’évolution.



Mes compétences :

Vente

Assurance

Audit

Finance

Management

Banque

Organisation

Gestion de projet