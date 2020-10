1/ Gestionnaire RH : suivi administratif et placement d'enseignants contractuels



2/ Communication écrite (papier et web) : rédaction articles, entretiens, relecture, correction, réécriture, publication avec Wordpress. Mise en page (Xpress et InDesign). Animation réseaux sociaux (Twitter et Facebook). Communication radio : chroniques, entretien podcast, reportages, montage.



Mes compétences :

Correction

Lobbying

Mise en page

mise en page pao

PAO

Rédaction

Relecture