Arnaud MOTHIN

Pendant 3 ans chez GSK à Evreux, j'ai travaillé à l'interface entre le développement pharmaceutique et la production. Au sein du laboratoire physique des poudres, j'avais en charge la partie analytique de différents projets d'optimisation des process de production.



Ensuite, chez Sanofi-Aventis à Compiègne, au sein du département développement analytique, j'ai piloté un projet analytique dans sa totalité : mise à jour des méthodes de chromatographie, développement, validation et transfert.



Puis j'ai travaillé 4 ans et demi chez le chimiste Solvay dans l'usine de Tavaux qui fabrique produits chimiques et matières plastiques à partir du sel. J'y étais ingénieur et adjoint au responsable du plus gros laboratoire qualité du groupe (62 personne).



Depuis Juillet 2015, le laboratoire fait partie de la société INOVYN, une compagnie d'INEOS.



Ma fonction a alors sensiblement changée, j'ai pris la tête d'une équipe de 17 personnes travaillant dans les domaines de la chromatographie, des analyses extraordinaires et des mises au point de nouvelles méthodes d'analyses.



Depuis novembre 2016, je suis responsable du contrôle des produits des Fabrications de la plateforme chimique de Tavaux. Je manage une équipe d'une vingtaine de personnes qui analysent les produits de l'électrolyse du sel, les produits organiques chlorés et fluorés, ainsi que les matières plastiques PVC, PVDC et PVDF.



Référentiels Qualité, Sécurité et Environnement : BPL, BPF, GMP, ICH Guidelines, Pharmacopée Européenne, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001.



Mes compétences :

Chimie

Développement Analytique

HPLC

Validation

Validation qualification

Infra-rouge

Études statistiques

Polymères

Management

Excellence Opérationnelle