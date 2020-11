Arnaud REMY

Consultant informatique indépendant fort d'une expérience de 22 ans dans le domaine des Systèmes d'Information, plus particulièrement Géographiques.

Mon expertise s'articule autour des bases de données (modélisation, optimisation, qualification, dimensionnement, exploitation, restitution,...) et des chaines de traitements (alimentation via des sources hétérogènes, manipulation de la donnée, consolidation, contrôles qualité automatisés,...).

Elle repose sur des compétences méthodologiques (gestion de projets Agile ou autres, conceptualisation du SI, choix de l'infrastructure (in-situ, Cloud, BigData)) et techniques (SQL et ETL).

Je propose du Conseil dans l'analyse de l'existant, la mise en place d'optimisations, l'accompagnement au changement et sa mise en oeuvre.